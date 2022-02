Conférence : Les registres paroissiaux de Brancion au XVIIIème siècle Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Conférence : Les registres paroissiaux de Brancion au XVIIIème siècle

Au XVIIIe siècle, les curés tiennent l'Etat-civil, mais leurs notes vont bien au-delà, des déplacements aux classes sociales. À Brancion le dépouillement a été fait sur tout le XVIIIe, soit 1 314 pages manuscrites. Celles de 1753 à 1792, de la main d'un même curé, Henri SACAZAND, sont l'outil de travail idéal pour pénétrer un peu la vie de nos ancêtres tournugeois du XVIIIe ! Les conférenciers exposeront les raisons du choix de Brancion et de la période retenue, leur méthode de travail et, bien sûr, leurs résultats.

