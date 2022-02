Conférence : les réacteurs nucléaires modulaires de petite puissance (SMR) École HEI, 15 mars 2022, Lille.

École HEI, le mardi 15 mars à 18:30

IESF Hauts-de-France et la SFEN Hauts-de-France vous invitent à la conférence de Jean-Pierre Perves à l’École HEI de Lille le mardi 15 mars 2022 à 18h30 ! Les réacteurs SMR rompent avec les réacteurs nucléaires existants par leur taille et leur originalité. Ils représentent l’une des formes du renouveau nucléaire. Qui sait qu’ils étaient étudiés en France il y a 40 ans mais que le marché n’était pas là ? Depuis une dizaine d’années, ils réapparaissent et sont même à la mode, pour l’électricité mais pas seulement. Des dizaines de projets émergent, très variés, beaucoup embryonnaires, peu d’entre eux proches d’une commercialisation. Quels défis ? Pour quels marchés ? Et la France ? Jean-Pierre Perves abordera les différents enjeux des SMR, leurs avantages, leurs limites, leur complémentarité par rapport aux réacteurs actuels, les différents projets existants. L’intervenant de la conférence : **Jean-Pierre Perves** Ingénieur des Arts et Métiers, diplômé de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), ancien directeur du Centre de Recherche de Saclay du CEA. Il est actuellement actif dans les associations SFEN, PNC-France et Sauvons le Climat. Nombre de **places limitées en présentiel, inscription obligatoire**. Un échange autour d’un verre amical sera organisé si les conditions le permettent. **Pass vaccinal exigé**. La conférence est également **retransmise par visio Teams (**inscription obligatoire). Les données de connexion seront adressées par mail le 14 mars. Renseignements et contacts : [contact-hautsdefrance@iesf.fr](mailto:contact-hautsdefrance@iesf.fr) / [sfen.hdf@sfen.org](mailto:sfen.hdf@sfen.org)

Inscription obligatoire et gratuite

École HEI 13 rue du Toul, Lille Lille Vauban-Esquermes Nord



