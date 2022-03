Conférence : “Les protestants et les îles, la place de la traite négrière ” Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lezay

Conférence : “Les protestants et les îles, la place de la traite négrière ” Lezay, 20 mars 2022, Lezay. Conférence : “Les protestants et les îles, la place de la traite négrière ” Lezay

2022-03-20 – 2022-03-20

Lezay Deux-Sèvres Lezay Conférence : « Les protestants et les îles, la place de la traite négrière » donnée par Mr Didier Poton, le dimanche 20 mars à 14h30 à la salle de cinéma de Lezay. Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de La Rochelle Selon les règles sanitaires en vigueur, se munir d’un masque, pass-sanitaire/vaccinal Quelle place a pu avoir une minorité religieuse dans le peuplement et le développement des îles d’Amérique, en particulier dans les Antilles françaises sous le Vent ? La présentation vous permettra de découvrir les différents aspects de la conquête de ces nouveaux territoires. Cette conférence s’inscrit en préambule de l’Exposition temporaire “Les Protestants et les îles” que vous pourrez découvrir du 9 avril au 9 octobre 2022 aux horaires d’ouverture du Musée Du Poitou Protestant – Place de la Mairie – Beaussais- 79370 Beaussais-Vitré. Conférence : « Les protestants et les îles, la place de la traite négrière » donnée par Mr Didier Poton, le dimanche 20 mars à 14h30 à la salle de cinéma de Lezay. Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de La Rochelle Selon les règles sanitaires en vigueur, se munir d’un masque, pass +33 5 49 32 83 16 Conférence : « Les protestants et les îles, la place de la traite négrière » donnée par Mr Didier Poton, le dimanche 20 mars à 14h30 à la salle de cinéma de Lezay. Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de La Rochelle Selon les règles sanitaires en vigueur, se munir d’un masque, pass-sanitaire/vaccinal Quelle place a pu avoir une minorité religieuse dans le peuplement et le développement des îles d’Amérique, en particulier dans les Antilles françaises sous le Vent ? La présentation vous permettra de découvrir les différents aspects de la conquête de ces nouveaux territoires. Cette conférence s’inscrit en préambule de l’Exposition temporaire “Les Protestants et les îles” que vous pourrez découvrir du 9 avril au 9 octobre 2022 aux horaires d’ouverture du Musée Du Poitou Protestant – Place de la Mairie – Beaussais- 79370 Beaussais-Vitré. Lezay

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Lezay Autres Lieu Lezay Adresse Ville Lezay lieuville Lezay Departement Deux-Sèvres

Lezay Lezay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezay/

Conférence : “Les protestants et les îles, la place de la traite négrière ” Lezay 2022-03-20 was last modified: by Conférence : “Les protestants et les îles, la place de la traite négrière ” Lezay Lezay 20 mars 2022 Deux-Sèvres Lezay

Lezay Deux-Sèvres