Conférence : Les protestants et l’Affaire Dreyfus Lezay

Lezay Deux-Sèvres Lezay Conférence : Les protestants et l’Affaire Dreyfus donnée par Mr André Encrevé Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Est-Créteil Le dimanche 21 novembre 2021 à 14h30

proposée par la Maison du Protestantisme Poitevin Chacun le sait, quelques protestants – en particulier Auguste Scheurer-Kestener, vice-président du Sénat, Louis Leblois, avocat, ou Gabriel Monod, historien membre de l’Institut – ont joué un rôle flamboyant dans la défense d’Alfred Dreyfus. Mais qu’en est-il de l’ensemble des protestants français ? La plupart ont-t-ils estimé, comme l’écrit le pasteur Louis Lafon en février 1899, qu’on « ne peut pas rester chrétien et être antisémite » Ou se sont-ils divisés entre dreyfusards et antidreyfusards ? à La salle de Cinéma Robert-Minot de Lezay (79120) Conférence : Les protestants et l’Affaire Dreyfus donnée par Mr André Encrevé Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Est-Créteil Le dimanche 21 novembre 2021 à 14h30

