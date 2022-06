Conférence Les Protestants et l’Affaire Dreyfus

2022-08-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-11 21:30:00 21:30:00 Assistez à la conférence par Hervé Bosquier.

L’affaire Dreyfus, entre 1890 et 1914, entraîna une profonde division dans la société française entre ceux qui au nom du patriotisme entendaient protéger l’armée et surtout son état-major et ceux qui mettaient la vérité au-dessus d’un patriotisme qu’ils estimaient dévoyé. Assistez à la conférence par Hervé Bosquier.

