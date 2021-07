Courseulles-sur-Mer Temple protestant de Courseulles sur Mer Calvados, Courseulles-sur-Mer Conférence « Les protestants des rivages : du Refuge aux bains de mer » Temple protestant de Courseulles sur Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Le temple, qui n’est usuellemnet ouvert que pour le culte du dimanche à 10h30, ouvrira exceptionnelement ses portes les samedi et dimanche aprés miidi, 18 et 19 septembre, de 14h à 17h. Une conférence sur le protestantisme normand, et plus spécifiquement sur son développement sur les bords de mer est organisé à 15h. Conférence à 15 h : « Les protestants des rivages, du Refuge aux bains de mer » Temple protestant de Courseulles sur Mer 11 rue du Temple, 14470 Courseulles sur Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

