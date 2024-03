Conférence – Les protections au titres des monuments historiques Centre culturel Athanor Guérande, mardi 26 mars 2024.

Début : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T19:30:00+01:00

Conférence par Laurent Delpire, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique.

Présentation des nouvelles protections au titre des monuments historiques.

Centre culturel Athanor Salle Anne de Bretagne, 1, avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

