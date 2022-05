Conférence les produits de la ruche en santé humaine. Ladignac-le-Long Ladignac-le-Long Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Ladignac-le-Long Haute-Vienne Ladignac-le-Long Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 12 ans. 20h, salle des fêtes du plan d’eau. Billeterie à l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix. Par Françoise SAUVAGER – Pharmacienne retraitée, ancienne enseignante-chercheuse en microbiologie à la faculté de pharmacie de Rennes. Spécialiste sur les propriétés antivirales de la propolis. Les principaux produits de la ruche utilisés par l’Homme sont le miel, la propolis (résine récoltée par l’abeille sur les bourgeons des arbres), le pollen, la gelée royale, le venin et la cire d’abeille. Seront décrits le mode de récolte de tous ces produits par l’abeille et par l’homme, puis les principaux constituants à vertu thérapeutique et leurs propriétés, et enfin l’utilisation en médecine humaine, en précisant pour chacun, les modes d’administration et les contre-indications éventuelles. Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 12 ans. 20h, salle des fêtes du plan d’eau. Billeterie à l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix. Ladignac-le-Long

