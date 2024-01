CONFÉRENCE LES PRINCES ET LES JUIFS DANS L’ITALIE DE LA RENAISSANCE Montpellier, mardi 16 janvier 2024.

CONFÉRENCE LES PRINCES ET LES JUIFS DANS L'ITALIE DE LA RENAISSANCE

« Les princes et les Juifs dans l’Italie de la Renaissance » conférence de Pierre Savy, historien du Moyen-Âge. il étudie les relations entre juifs et chrétiens en particulier dans l’Italie de la Renaissance.

Salle Pétrarque à 18h30 le 16 janvier 2024

Entrée libre

Place Pétrarque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



