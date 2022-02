Conférence “Les prés salés, écosystème remarquable” Arès, 25 mars 2022, Arès.

Conférence “Les prés salés, écosystème remarquable” Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux Arès

2022-03-25 – 2022-03-25 Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux

Arès Gironde

Une conférence centrée sur l’incroyable écosystème des prés salés Atlantique. Ces paysages constituent aujourd’hui l’un des habitats les plus rares de notre belle planète. Frontière plus ou moins mobile entre terre et mer, on y découvre une faune et une flore rares et incroyablement adaptées aux marées.

De 18h30 à 20h. Gratuit.

Rendez-vous à la salle des expositions.

+33 5 56 60 18 07

Grégory Cassiau – Les Escapades

