Conférence les précurseurs de la photographie à Thouars À l’orangerie du Château Thouars, samedi 20 avril 2024.

Le photo club de Vrines fête ses 40 ans en organisant les 1ères Rencontres Photographiques Thouarsaises. La Société d’Histoire, d’archéologie et des arts du Pays Thouarsais s’associe à cet évènement en proposant 2 mini-conférences ainsi qu’une exposition présentant des clichés anciens du Thouarsais fin XIXème siècle. Celle-ci sera en partie consacrée à l’oeuvre de Jules Robuchon, photographe et sculpteur, qui a sillonné la région dans les années 1880 pour immortaliser les monuments poitevins. Cette conférence sera présentée par Philippe MICHEL-COURTY, membre de la Société d’Histoire, d’archéologie et des arts du Pays Thouarsais. EUR.

Début : 2024-04-20 14:30:00

À l’orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine clubphotodevrines@gmail.com

