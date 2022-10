Conférence – Les prairies du Haut-Doubs Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Conférence animée par Rémi Collaud, botaniste. La diversité floristique des prairies du Haut-Doubs résulte de la rencontre d’une exploitation agricole pluriséculaire et d’un terroir unique. Ce terroir est le fruit des variations de nature de sol et de climats locaux que l’on retrouve en montagne jurassienne. C’est un savoir-faire paysan qui a permis leur valorisation herbagère. Durant les dernières décennies, l’augmentation de la production laitière a conduit a des besoins accrus en quantité de fourrage et une recherche constante d’optimisation agronomique. Cette évolution a eu un impact sur les cortèges floristiques. Après une présentation de toute la palette des prairies de la région, et des quelques clés pour les différencier, nous découvrirons comment celles-ci ont évolué à travers des exemples concrets de sites prestigieux du Haut-Doubs : Crêt Monniot, Mont d’Or, vallée du Doubs et bassin du Drugeon. Nous verrons enfin dans quelles mesures les prairies à flore diversifiée et à structure paysagère variée ont des atouts à valoriser dans le contexte du changement climatique. Financé par France Relance. info@maisondelareserve.fr +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/ Labergement-Sainte-Marie

