Brest Finistère Conférence organisée par la Société d’Etudes de Brest et du Léon.

Intervenant : Stéphane Sire Salle des Syndicats – Avenue Georges Clémenceau Entrée libre ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr +33 2 98 00 80 80 http://www.cahiersdeliroise.org/ Conférence organisée par la Société d’Etudes de Brest et du Léon.

Intervenant : Stéphane Sire
Salle des Syndicats – Avenue Georges Clémenceau
Entrée libre

