Conférence : "Les politiques et la photographie" – Lundi 14 mars
le phare Tournefeuille

Tournefeuille

Conférence : “Les politiques et la photographie” – Lundi 14 mars le phare, 14 mars 2022, Tournefeuille. Conférence : “Les politiques et la photographie” – Lundi 14 mars

le lundi 14 mars à 20:30

En cette période électorale il nous a paru opportun de nous pencher sur les rapports entre politique et photographie. Non pas tant du point de vue de l’engagement des photographes dans la chose publique (sujet souvent traité) mais dans la manière dont nos hommes et femmes politiques gèrent leur image grâce à la photographie. L’occasion de réfléchir sur la pertinence (ou l’impertinence) de quelques clichés devenus iconiques dans l’histoire de la photo, d’aborder la question des détournements d’évènements par le photomontage, d’analyser les portraits officiels des présidents de la république, mais aussi de constater plus près de nous la manière dont nos élus utilisent parfois la photographie dans leurs plans de communication et sous forme de publi-reportages pour manipuler l’opinion.

Renseignements

Par Dominique Roux / Organisée par le Club Enjeux de l’ALT le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

le phare
32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille

