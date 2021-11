Thionville Thionville 57100, Thionville CONFÉRENCE – LES PLANTES VOYAGEUSES Thionville Thionville Catégories d’évènement: 57100

Thionville

CONFÉRENCE – LES PLANTES VOYAGEUSES Thionville, 24 novembre 2021, Thionville. CONFÉRENCE – LES PLANTES VOYAGEUSES Lycée Saint-Pierre Chanel 33 Rue du Chardon Thionville

2021-11-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-24 Lycée Saint-Pierre Chanel 33 Rue du Chardon

Thionville 57100 Une découverte de l’aventure de quelques plantes venues d’ailleurs, comme le kiwi, la rhubarbe ou le thé, ainsi que d’espèces fascinantes comme la rafflésie. Des plantes, mais aussi des explorateurs partis au bout du monde pour dénicher de nouvelles espèces. Laissez-vous guider sur les traces de l’espion britannique Robert Fortune, déguisé en mandarin pour voler le secret du thé aux chinois, ou de l’excentrique Joseph Rock qui a fait parvenir en Occident quelques graines d’une délicate pivoine inconnue jusqu’alors. dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 http://www.factuel.univ-lorraine.fr/node/17890 Lycée Saint-Pierre Chanel 33 Rue du Chardon Thionville

