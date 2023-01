Conférence : les plantes sauvages médicinales et leurs atouts pour votre santé ! par Véronique Garcia Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Que ton aliment soit ton remède »- Hippocrate. Les légumes sauvages sont recommandés par Charlemagne dans le potager médiéval et participent à la prévention des maladies. Aujourd’hui on connaît leur richesse en vitamine C, en Fer, en Calcium, en Magnésium. En occident, le régime crétois est l’héritier direct de ces principes alimentaires disparus du continent et contribue à la santé des gens qui deviennent centenaires ! Les plantes sauvages nous offrent des saveurs inhabituelles : astringente, acide, amère qui permettent de composer des menus selon les principes ayurvédiques. Osons les réintroduire dans nos repas pour notre santé ! Intégrer les légumes sauvages à l’alimentation familiale, c’est possible, et c’est recommandé pour tous ceux qui veulent manger végétarien. Une ressource primordiale, abondante et gratuite…avec une teneur en protéines inégalée chez les légumes cultivés. Ce n’est pas du pillage des ressources, ça ?! Au contraire, c’est un regard attentif porté sur la Terre, un usage des ressources de Gaïa, qui incite à préserver les milieux naturels ; il existe un mode d’emploi pour prélever sans détruire. Par Véronique Garcia, ingénieur horticole @arrosoir Figeac

