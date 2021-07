La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu Conférence, « Les plaisirs de Clément VI » Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

Abbaye de La Chaise-Dieu, le samedi 18 septembre à 16:30

Les plaisirs de Clément VI ————————– ### Conférence de Monsieur Jacques Bellut Historien local et membre de la Société académique du Puy-en-Velay, Monsieur Jacques Bellut propose une conférence sur le thème des « plaisirs du pape Clément VI ». Conférence Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

