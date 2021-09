Conférence : Les perturbateurs endocriniens Paizay-le-Chapt, 6 octobre 2021, Paizay-le-Chapt.

Conférence : Les perturbateurs endocriniens, mercredi 6 octobre à 20h à la salle des fêtes de Paizay-le-Chapt.

Les Perturbateurs endocriniens : poison de notre quotidien, faire face à ce risque émergeant

Par le Docteur Christian Quichaud

Entrée libre

Masque et pass sanitaire obligatoires

Les perturbateurs endocriniens : ils sont partout, à la fois invisibles et nocifs pour notre santé et notre environnement, comment agissent-ils, comment les repérer et comment s’en protéger ?

