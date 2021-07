Béziers Église de la Madeleine Béziers, Hérault Conférence “Les peintures du XVIIIe siècle” Église de la Madeleine Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Conférence “Les peintures du XVIIIe siècle” Église de la Madeleine, 18 septembre 2021, Béziers. Conférence “Les peintures du XVIIIe siècle”

Église de la Madeleine, le samedi 18 septembre à 15:00

Samedi 15h : présentation par Joseph Bremond sur le thème des peintures du XVIIIe siècle. Présentation par Joseph Bremond sur le thème des peintures du XVIIIe siècle. Église de la Madeleine 34500, Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Église de la Madeleine Adresse 34500, Béziers Ville Béziers lieuville Église de la Madeleine Béziers