Conférence : Les paysans aux XIIè-XVè siècles / Journées Européennes du Patrimoine, 17 septembre 2022, .

Conférence : Les paysans aux XIIè-XVè siècles / Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-17

Florian Mazel, historien médiéviste français. Les paysans constituent 90% de la population à l’époque médiévale, dans un monde où presque toute nourriture provient du travail de la terre et de l’élevage. Si nous sommes peu renseignés sur leur vie sociale au quotidien, les sources écrites, archéologiques et iconographiques nous permettent d’approcher à la fois leur travail, leurs conditions de vie matérielle, le cadre seigneurial et religieux dans lequel ils se trouvent enserrés et la manière dont ils sont perçus par les élites. Elles permettent aussi de constater la forte résilience de sociétés paysannes qui ont su résister aux graves crises des XIVè et XVè siècles (famines, épidémies, guerres).

chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr +33 2 96 95 62 35 http://www.larochejagu.fr/

