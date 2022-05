Conférence ” Les Paysages, de Terre à Terre”

2022-05-28 – 2022-05-28 La Bergerie à 21h00. Gratuit. Conférence d’Alain FREYTET, Architecte paysagiste, sur le thème choisi cette année La Terre : “Les Paysages, de Terre à Terre”. Cette conférence musicale met en mot, en musique, en modelage et en images différentes facettes de la terre : la planète “terre”, l’histoire géologique de la terre, la terre et la mer, la terre à modeler, la terre arable… Toutes ces terres constituent le substrat des projets de paysage d’Alain FREYTET.

A la suite de la conférence séance de dédicace du dernier ouvrage d’Alain Freytet. La Bergerie à 21h00. Gratuit. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

