CONFÉRENCE- LES PATRIMOINE DU CAROUX Béziers, vendredi 26 avril 2024.

CONFÉRENCE- LES PATRIMOINE DU CAROUX Béziers Hérault

Le Caroux montre qu’il a toujours été explorée, habité et aménagé. Les premiers bergers en transhumance ont sillonné ce lieu dès le néolithique. Depuis , les activités agricoles, forestières et pastorales ont laissé de nombreux vestiges….

Une première présentation de 30mn sur Les patrimoines du Caroux, par André Théron.

Une deuxième présentation sera intitulé: Caroux, montagne de Lumière. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26

Rue Jeanne Jugan

Béziers 34500 Hérault Occitanie

