Conférence : Les passions de Richelieu Richelieu, 19 juin 2021-19 juin 2021, Richelieu.

Conférence : Les passions de Richelieu 2021-06-19 – 2021-06-19

Richelieu Indre-et-Loire

Conférence animée par Michel Carmona, historien.

Cadet d’une modeste famille seigneuriale, Armand-Jean du Plessis de Richelieu avait soif de revanche sur la vie. Pour ce surdoué, quel sera le chemin de la réussite : les armes ? la politique ? l’Eglise ? Elle s’offre à lui par hasard et lui permet d’assouvir sa passion d’arriver. Devenu Cardinal, il s’en sert pour arriver au plus haut du pouvoir politique : principal ministre du roi Louis XIII pendant 18 ans.

Il aimait la France. Il fit construire une ville nouvelle qui porterait son nom, Richelieu, ce prince de l’Eglise qui reste, plus de cinq cents ans après sa mort, le modèle le plus achevé de l’homme d’Etat français avec son panache, ses grandeurs mais avant tout, un être de passions.

Horaire : 18h30

carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr +33 2 47 58 10 02 http://www.ville-richelieu.fr/

Ville de Richelieu