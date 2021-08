CONFÉRENCE : LES PANDÉMIES AIMENT LE 10e ! Mairie du 10e arrondissement, 14 septembre 2021, Paris.

CONFÉRENCE : LÈPRE, PESTE, CHOLÉRA, COVID : LES PANDÉMIES AIMENT LE 10e !

Conférence proposée par Histoire et Vies du 10e. Souvent, pour parler de ce qui est désagréable, une expression indique qu’il faut choisir entre « la peste et le choléra ». Pour le quartier, il faut ajouter la lèpre et aujourd’hui, le Covid-19. Visiblement, les habitants du 10e ne sont pas les seuls à priser cet arrondissement. Cette conférence se fera en respectant la distanciation physique d’un mètre afin que les mots ne contaminent personne.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

4 : Château d’Eau (185m) 5 : Jacques Bonsergent (227m)



