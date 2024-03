Conférence ‘Les Ovnis en Afrique Centrale’ Archipel Toulouse, samedi 23 mars 2024.

Conférence ‘Les Ovnis en Afrique Centrale’ Comment appréhender la thématique OVNI (Objet Volant Non-Identifié) en Afrique francophone ? Samedi 23 mars, 12h00 Archipel

Début : 2024-03-23T12:00:00+01:00 – 2024-03-23T14:00:00+01:00

Le samedi 23 Mars 12h les Repas Ufologiques de Toulouse recevront avec plaisir

Jann Halexander à Archipel

Né le 13 septembre 1982 à Libreville, Gabon, Jann Halexander est une personnalité de la francophonie. Artiste chanteur, il est l’auteur de l’ouvrage ‘La question des Ovnis en Afrique Centrale (Gabon, République du Congo, République Démocratique du Congo)’ (2023) publié sur amazon le 4 novembre 2023. Il fonde également le réseau UAP Afrique le 31 octobre 2024, consacré à la question des OVNIs (Objets Volants Non-Identifiés) ou PANs( Phénomènes Aériens Non-Identifiés) en Afrique, spécifiquement en Afrique Sub-Saharienne, réseau actif sur Youtube à travers la mise en ligne de podcasts, sur twitter, soundclound et instagram.

ARCHIPEL 23 rue Arnaud BERNARD 31000 Toulouse SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT.( évènement privé sur réservation) repasufologiques.toulouse@gmail.com.

MP 0628164968 Participation aux frais 10€ ( Location salle et déplacement du conférencier) Venir avec son repas, assiettes, couverts, verres etc…

Se rendre à Archipel : C’est juste en suivant la place Arnaud Bernard.(association, galerie d’art) Bus et Métro: ligne B arrêt Compans Caffarelli, remonter 5 minutes à pied vers la place Arnaud Bernard.Bus L1 ou 45 arrêt Arnaud Bernard. 10 minutes à pied place du Capitole et du métro ligne A station Capitole. Parking payants sous la place juste devant.

UAP AFRIQUEParis

Au sujet de l’ouvrage ‘La Question des Ovnis en Afrique Centrale’Comment appréhender la thématique OVNI (Objet Volant Non-Identifié) en Afrique francophone ? En interrogeant les Africains. Certains ont beaucoup de choses à dire, à partager. Jann Halexander, auteur-compositeur-interprète, natif de Libreville, Gabon, recueille la parole de citoyens gabonais et congolais sur leur perception des ovnis et des extraterrestres. Un sujet de plus en plus présent sur la scène internationale, notamment depuis les déclarations sous serment devant le congrès américain du vétéran et lanceur d’alerte David Grusch le 26 juillet 2023, qui a affirmé que les Etats-Unis étaient en possession de matériel technologique non-humain.A travers cet ouvrage composé de dix entretiens et d’une quinzaine de témoignages, Jann Halexander propose un état des lieux : comment se positionnent les sociétés gabonaises et congolaises sur ce sujet en 2023? Comment l’analysent-elles ? Au fil des pages, le lecteur comprend que la question OVNI, complexe, ne concerne pas seulement les Etats-Unis ou l’Europe.Jann Halexander, né le 13 septembre 1982 à Libreville, est une personnalité de la francophonie. Il a fêté vingt ans de carrière le 30 mars 2023 dans une salle parisienne. On lui doit des chansons comme C’était à Port-Gentil, Le poisson dans mon assiette ou Rester par habitude mais également plusieurs romans : La Bête Immonde, Nuit à Hogsback.Ancien étudiant en géographie option aménagement du territoire, il est l’auteur d’un mémoire intitulé Effets de l’apartheid sur l’ aménagement d’une ville moyenne sud-africaine durant la période 1948-1991, présenté en 2004 au département de géographie de l’université d’Angers.

A travers ses écrits, quelle que soit leur nature, Jann Halexander explore régulièrement des thématiques à contre-courant.Préface de Nicolas Dumont.

Archipel 23 rue Arnaud Bernard Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « repasufologiques.toulouse@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:repasufologiques.toulouse@gmail.com »}]

Afrique Gabon