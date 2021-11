Die Die Die, Drôme Conférence – Les Ours du Diois-Vercors, Derniers Ours de nos Alpes Françaises Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Conférence – Les Ours du Diois-Vercors, Derniers Ours de nos Alpes Françaises Die, 26 novembre 2021, Die. Conférence – Les Ours du Diois-Vercors, Derniers Ours de nos Alpes Françaises Place de l’Evêché Espace Social et Culturel de Die et du Diois Die

2021-11-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-26 Place de l’Evêché Espace Social et Culturel de Die et du Diois

Die Drôme Die EUR L’ours a disparu du Diois-Vercors aux environs de la deuxième guerre mondiale. Une conférence par Christian Rey et Jacques Planchon. amisdesartsetdumusee@gmail.com http://amisdesartsetdumuseedie26150.over-blog.com/ Place de l’Evêché Espace Social et Culturel de Die et du Diois Die

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Place de l'Evêché Espace Social et Culturel de Die et du Diois Ville Die lieuville Place de l'Evêché Espace Social et Culturel de Die et du Diois Die