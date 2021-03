Paris Pavillon Carré de Baudouin Paris Conférence – Les origines de la Commune Pavillon Carré de Baudouin Paris Catégorie d’évènement: Paris

6 conférences autour de la Commune de Paris auront lieu au Pavillon Carré de Baudouin entre le 27 mars et le 26 mai 2021, sur des thématiques variées. En partenariat avec l’association Faisons Vivre la Commune. La Commune de Paris de 1871 fut ce que Benoît Malon a appelé « la troisième défaite du prolétariat français » (les deux premières étant 1830 et 1848). Cette « histoire des vaincus », dont l’existence n’aura couvert que 72 jours, aura pourtant une portée internationale et continue, peut-être plus que jamais, d’interroger notre présent. Le contexte de la guerre franco-prussienne, pour important qu’il soit, ne suffit pas à rendre compte de l’événement. Ses protagonistes s’inscrivent dans un temps plus long, des « 3 glorieuses » à l’insurrection du 18 mars 1871. C’est dans cette durée que se trouvent les origines politiques, sociales, philosophiques, humaines… de la Commune. Conférence-débat Les origines de la Commune avec Marc Ternant, enseignant, membre des associations « Printemps 1871 » et « Faisons Vivre la Commune!». Conférence en présentiel, sous réserve du contexte sanitaire / Retransmission en direct et en différé sur la chaine YouTube de la mairie du 20e Animations -> Conférence / Débat Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

