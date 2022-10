Conférence « Les oiseaux inattendus de Paris » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence « Les oiseaux inattendus de Paris » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 24 novembre 2022, Paris. Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Quelque 60 espèces d’oiseaux nichent dans la capitale ! Des inattendus, des majestueux, des sympathiques, des très connus, des maritimes, et même des exotiques ! Venez les découvrir lors de cette conférence Une conférence assurée par un guide-conférencier à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. En présence d’interprètes LSF/ FR. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

