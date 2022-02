Conférence « les oiseaux des falaises » Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 22:00:00 22:00:00

Vierville-sur-Mer Calvados Vierville-sur-Mer Le Groupe Ornithologique Normand vous propose de découvrir les oiseaux des falaises du Bessin lors d’une conférence animée par Eva Potet, ornithologue.

