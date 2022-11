Conférence : Les océans cachés des lunes de Jupiter et de Saturne Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Gratuit Adulte 1 fois par mois à 19h, le muséum propose des conférences autour des sciences, toutes plus singulières les unes que les autres Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponiblesEntrée libre par le 12 rue VoltaireEn partenariat avec le Labo des Savoirs Jeudi 1er décembre 2022 à 19h Les océans cachés des lunes de Jupiter et de Saturnepar Christophe Sotin, professeur au Laboratoire de Planétologie et Géosciences de Nantes Les missions spatiales Galileo autour de Jupiter et Cassini autour de Saturne ont révélé la présence d’océans sous la croûte glacée de certaines de leurs lunes. La conférence résumera l’état de nos connaissances sur le sujet à la veille de lancements de plusieurs missions dédiées à la caractérisation de ces océans extraterrestres. Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

