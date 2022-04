Conférence “les Obélisques” – Copie Dax, 7 mai 2022, Dax.

Conférence “les Obélisques” – Copie Auditorium St Jacques de Compostelle 32 rue Paul Lahargou Dax

2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 Auditorium St Jacques de Compostelle 32 rue Paul Lahargou

Dax Landes

EUR 5 5 Qu’est-ce qu’un obélisque ? Leurs sens, leurs histoires, leur actualité de l’antiquité à nos jours. Qu’ils soient égyptiens antiques ou non, les obélisques se dressent sur tous les continents.

Le grand voyage de celui de la Concorde, le plus célèbre d’entre eux, cinq ans et demi d’aventure qui tiennent en haleine.

Conférencier: M. Marc Blanchard, agrégé de mathématiques. Présentée par l’UTL.

