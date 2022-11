CONFERENCE » LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, QUEL IMPACT AU QUOTIDIEN ? »

2022-12-16 – 2022-12-16 > Avec Vanessa Lalo, psychologue du numérique. Les écrans se sont progressivement installés dans notre quotidien, jusqu’à devenir incontournables. Entre mutations sociétales, espaces d’apprentissages et de construction, l’accès à l’information et territoires des possibles, comment se saisir de ces outils numériques pour se protéger des risques ? Comment s’ouvrir sur leurs potentialités ? Et quelles sont les pratiques numériques et leurs impacts sur notre quotidien ? Conférence animée par Vanessa Lalo, psychologue du numérique. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

