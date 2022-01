Conférence « Les nouvelles mobilités du XXIe siècle et leurs enjeux » – Numok 2022 Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence « Les nouvelles mobilités du XXIe siècle et leurs enjeux » – Numok 2022 Bibliothèque Arthur Rimbaud, 15 avril 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre du festival Numok 2022, la bibliothèque Arthur Rimbaud a le plaisir de vous présenter une conférence présentée par Fawzi Nashashibi , chercheur en robotique à l’INRIA (Institut national de recherches en sciences et technologies du numérique). Les transports sont un véritable enjeu d’avenir. Les ressources se font plus rares mais les technologies évoluent. Dans le cadre du festival Numok 2022, Fawzi Nashashibi vous présentera les nouvelles mobilités du futur et les impacts qu’elles pourront avoir dans nos vies, y compris sur l’écologie. Fawzi Nashashibi est directeur de l’équipe/projet RITS à l’INRIA (site Roquencourt). Il nous éclairera particulièrement sur la question des véhicules autonomes. En savoir plus sur le sujet Conférence sur réservation à partir du 25 mars. Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer Paris 75004

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer Paris 75004

Contact : 0144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

2022-04-15T19:00:00+01:00_2022-04-15T21:00:00+01:00

