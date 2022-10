Conférence “Les Normands dans la Guerre 1939-1945 – Le temps des épreuves”

Conférence “Les Normands dans la Guerre 1939-1945 – Le temps des épreuves”, 19 novembre 2022, . Conférence “Les Normands dans la Guerre 1939-1945 – Le temps des épreuves”



2022-11-19 – 2022-11-19 Conférence “Les Normands dans la Guerre 1939-1945 – Le temps des épreuves” par Jean Quellien & Françoise Passera. Conférence “Les Normands dans la Guerre 1939-1945 – Le temps des épreuves” par Jean Quellien & Françoise Passera. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville