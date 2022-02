Conférence “Les mythologies, à qui s’adressent-elles ?” Tarbes, 16 mars 2022, Tarbes.

Le C.I.A.G. Tarbes (Centre d’Investigation de l’Anthropologie Gnostique) présente la dernière conférence du mois de mars, gratuite et ouverte à tous, sur le thème des mystères de l’anthropologie.

L’association du C.I.A.G. Tarbes sans but lucratif propose des activités culturelles et éducatives d’intérêt général, ouvertes à tous :

– Philosophiques, scientifiques et artistiques : consistant en l’étude comparée, selon une approche anthropologique gnostique, des cultures, civilisations et mouvements de pensées de tous lieux et toutes époques, (par exemple : cultures gréco-romaine, égyptienne, orientale, hébraïque, bouddhique, chrétienne, musulmane, amérindienne, écoles de mystères, tradition alchimique, etc.)

– D’éducation intérieure : à partir d’un enseignement théorique et pratique , permettant de développer la compréhension intérieure pour pénétrer et expérimenter la connaissance gnostique universelle présente dans les sources étudiées citées ci-dessus.

– Physiques et énergétiques : au moyen de pratiques corporelles gnostiques liées au bien-être et à l’équilibre intérieur nécessaire entre le corps et l’esprit dans le but d’établir durablement une relation harmonieuse avec soi-même et nos semblables.

L’association fonctionne sur la base du bénévolat, et s’adresse à toute personne sans distinction d’aucune sorte.

+33 7 67 19 24 35

