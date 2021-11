CONFÉRENCE – LES MUSIQUES DE RÉSISTANCE – GUIGOU CHENEVIER Metz, 27 novembre 2021, Metz.

” Je vous propose une écoute de quelques musiques de résistance. D’abord parce qu’il est extrêmement rare de prendre le temps d’écouter vraiment de la musique de façon active et collective. Ensuite parce que nous avons pour la plupart d’entre nous une culture musicale pleine de trous. Je propose de focaliser cette écoute sur des musiciens et des compositeurs qui ont comme point commun d’être aujourd’hui (ou d’avoir été) à la fois des musiciens extrêmement novateurs et d’une grande audace artistique, mais aussi d’avoir été, chacun à leur manière, des musiciens « en résistance » contre l’ordre établi. Il ne s’agit pas, loin s’en faut, d’une écoute exhaustive. Je ferais même mieux de dire qu’il s’agit d’une écoute parfaitement subjective. Une écoute d’une quinzaine de pièces musicales qui m’ont personnellement énormément nourri et influencé depuis quarante ans, d’Olivier Maessian à Sun Ra, de la Fanfare Bolchévique à Plastic People of the Universe, d’Heldon à l’Art Ensemble of Chicago, d’Albert Ayler à Edgar Varèse etc… ”

Guigou Chenevier

Guigou Chenevier a joué pendant 13 ans dans le groupe Etron Fou Leloublan (de 1973 à 1986), et pendant 17 ans dans le groupe Volapük (de 1993 à 2009). Parallèlement il a été actif dans les groupes Les Batteries, Body Parts, Encore + Grande, Barbarie Légère, Octavo, Buga Up etc…

Aujourd’hui il joue principalement dans Les Phasmes, Le Bal Inouï, Le Miroir et le Marteau, Rêve Général, Balungan et avec Les Mutants Maha. Il joue aussi dans les spectacles Musiques Minuscules, l’Art Résiste au Temps, Résister à la Chaine, Le Contraire de Un et dans les ciné- concerts Le Cabinet du Docteur Caligari, Faust, et Nanouk l’Esquimau.

