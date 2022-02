Conférence // Les musiciens dans le monde artistique et pédagogique d’aujourd’hui Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle de l’institut, le jeudi 24 février à 14:00

* Quentin BIARDEAU – cofondateur du collectif artistique orléanais Tricollectif travaillant sur des formes ouvertes d’expressions musicales basées essentiellement sur l’improvisation à caractère poétique et de forme ouverte. * Violaine GESTALDER – saxophoniste, interprète et improvisatrice, professeure au CRR de Nancy. Partage d’expérience sur la place de la créativité dans la pratique artistique et pédagogique * Participation de 4 groupes d’élèves du CRD d’Orléans et de Musique et Equilibre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation

Conférence-table ronde visant à faire connaître des démarches artistiques innovantes et d’échanger autour du métier de musicien. Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:00:00

