Conférence “Les Mulhousiens, libres et invincibles ?” Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Conférence “Les Mulhousiens, libres et invincibles ?” Musée historique, 28 avril 2022, Mulhouse. Conférence “Les Mulhousiens, libres et invincibles ?”

Musée historique, le jeudi 28 avril à 18:30

Les villes sont fortes de leurs origines prestigieuses, des hautsfaits de leurs citoyens, de l’intervention des forces surnaturelles : Mulhouse n’échappe pas au genre historique de l’éloge des villes qui puise dans une tradition orale ou écrite le matériau nécessaire à la construction d’une petite patrie rêvée et imaginée. Quelques exemples répétés à l’envie dans les histoires de Mulhouse illustreront cette mythologie. Odile KAMMERER et Bernard JACQUÉ, respectivement professeur émérite d’histoire médiévale, Maître de conférences honoraire en histoire de l’art, Université de Haute-Alsace Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée historique Adresse Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE Ville Mulhouse lieuville Musée historique Mulhouse Departement Haut-Rhin

Musée historique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Conférence “Les Mulhousiens, libres et invincibles ?” Musée historique 2022-04-28 was last modified: by Conférence “Les Mulhousiens, libres et invincibles ?” Musée historique Musée historique 28 avril 2022 Mulhouse Musée historique Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin