Conférence “Les moulins d’autrefois en Pays de Caux” Valmont, 1 juin 2022, Valmont.

Moulins et meuniers en Pays de Caux autrefois :

La présentation sera faite des bâtiments de moulins anciens à vent et à eau, avec des illustrations et des plans souvent tirés des archives ou des rares vestiges conservés en place. Les moulins à vent étaient souvent des moulins sur un pivot de bois, dont aucun vestige ne subsiste actuellement. Les moulins à eau étaient établis sur des ruisseaux avec un réservoir ou sur des rivières, mais aussi peut-être dans les ports contre la digue d’un bassin rempli par l’eau de la marée haute.

La recherche en archives sera commentée, avec une présentation des principaux documents de repérage des moulins, mais aussi de leurs propriétaires et employés. Le fonctionnement d’un moulin sera illustré par les listes d’inventaires après décès mais aussi par les textes de travaux et par les baux à ferme. Les recherches dans les actes notariés, les cadastres et les registres d’impositions pourront être complétés par des enquêtes de population.

L’intervenant : Patrick Sorel

Retraité du Conseil Général de la Seine-Maritime depuis 2007: Musées Départementaux. Né en 1947 à Barentin.

Études secondaires classiques de grec, latin et anglais.

Études supérieures de théologie.

Membre titulaire de la Commission Départementale des Antiquités et du Patrimoine de la Seine-Maritime.

+33 6 24 33 12 34 https://sasdit.org/

