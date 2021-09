Saint-Cybardeaux Espace d'interprétation du Gallo-Romain Charente, Saint-Cybardeaux Conférence « Les mots d’outre-temps » Espace d’interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Catégories d’évènement: Charente

Saint-Cybardeaux

Espace d’interprétation du Gallo-Romain, le samedi 18 septembre à 18:30

### Découverte de la langue française en s’amusant. Férue de langue française et passionnée par son histoire, Halima Gheriballah s’est attelée à la fascinante tâche d’explorer ses origines et ses sources. Le public découvre une langue inconnue, qu’il apprendra à prononcer, non sans s’en amuser, et fera le rapprochement avec nos mots d’aujourd’hui pour comprendre leur évolution.

Tarif 4€. Réservation obligatoire (en ligne).

Espace d'interprétation du Gallo-Romain Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

