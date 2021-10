Conférence : Les monuments aux morts du Chemin des Dames et du Laonnois dans les archives communales. Oulches-la-Vallée-Foulon, 6 novembre 2021, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Conférence : Les monuments aux morts du Chemin des Dames et du Laonnois dans les archives communales. 2021-11-06 17:00:00 – 2021-11-30 18:00:00

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les monuments aux morts fleurissent dans de nombreuses localités. Il s’agit d’inscrire dans la pierre le souvenir des enfants du pays morts pour la patrie, mais aussi le sacrifice consenti par la population.

Les monuments aux morts des communes du Chemin des Dames et de ses environs constituent un bon exemple des préoccupations et des réflexions ayant animé les conseils municipaux. Ils illustrent également les choix iconographiques, parfois contradictoires, des commanditaires et des architectes, et mettent en lumière l’activité de certains sculpteurs.

Les archives communales, sources bien souvent inédites et mal connues, apportent enfin un nouvel éclairage sur ces monuments variés qui ont désormais pleinement intégré le patrimoine local.

Jean-Christophe Dumain, archiviste aux Archives départementales de l’Aisne, nous revient avec cette conférence qui avait connu un grand succès l’an dernier et avait vite affiché complet !

À noter : Conférence soumise à la présentation d’un Pass sanitaire.

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/

