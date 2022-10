Conférence : les migrations Oloron-Sainte-Marie, 10 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Conférence : les migrations

EUR 0 0 Alors que les phénomènes de déplacement durable de populations défraient souvent la chronique, par la mise en évidence des difficultés, des souffrances et des heurts qu’elles-mêmes et leurs hôtes peuvent avoir à connaître, la mise en perspective anthropologique permet de rappeler la condition profondément migratoire de l’humanité toute entière. En effet, d’une part, ce n’est que récemment à l’échelle historique qu’elle s’est majoritairement sédentarisée. D’autre part, l’appel du large, l’invitation au voyage, la soif des découvertes d’autrui sont pour différentes raisons en voie de diffusion mondiale.

Par Sami Bouri, agrégé de sciences sociales et docteur en anthropologie, association PAUSES.

