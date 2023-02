Conférence : Les microalgues comme nouvelle bio-ressource Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conférence : Les microalgues comme nouvelle bio-ressource Muséum d’Histoire Naturelle, 9 mars 2023, Nantes. 2023-03-09

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles Tous les âges Conférence gratuite le jeudi 9 mars 2023 à 19h au Muséum Les microalgues comme nouvelle bio-ressource : quels sont les enjeux pour envisager leur exploitation industrielle? Depuis la découverte et la production de nouveaux produits à fonction d’usage Les microalgues sont des microorganismes photosynthétiques unicellulaires dont la diversité est estimée entre 400 000 et un million d’espèces. Elles sont reconnues pour leur qualité nutritionnelle. Bien que les microalgues constituent une source de chimiodiversité intéressante, concurrentielle, voir originale par rapport aux produits de l’industrie chimique dite “classique”, elles demeurent encore très peu exploitées. On se propose ici de préciser quels sont les facteurs qui limitent le développement de ces biotechnologies bleues et les futures innovations qui devraient permettre de lever ces verrous à court terme. par Olivier Goncalves, professeur des Universités au Département Génie Chimique Génie des Procédés, IUT de Saint-Nazaire, Responsable de l’équipe Bioprocédés Appliqués aux Microalgues au Laboratoire GEPEA UMR CNRS 6144 (St-Nazaire). Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponiblesEntrée libre par le 12 rue VoltaireEn partenariat avec le Labo des Savoirs Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

