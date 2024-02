CONFÉRENCE LES MICRO-HABITANTS DU RUISSEAU DU JARDIN BOTANIQUE Villers-lès-Nancy, samedi 3 février 2024.

Samedi

Pourquoi ne s’intéresser qu’à une petite partie de ses habitants ? Délaissant un moment son sujet d’étude habituel les diatomées, Daniel MILAN nous invite à découvrir, dans cette eau apparemment inhabitée, une multitude de créatures plus extraordinaires les unes que les autres. Des algues qui se déplacent ! Des individus pourvus de brosses d’aspirateur ! Des vers d’une agilité insoupçonnée ! Des formes invraisemblables ! Tous ces habitants forment le plancton, représentant 98% de la biomasse de nos océans, c’est-à-dire plus que tous les poissons, mammifères et autres baleines réunis. Le plancton végétal assure plus de 50% de notre oxygène ! Sans ce plancton, la vie sur terre serait, tout simplement, impossible. Et pourtant, on ne l’imagine même pas puisqu’on ne le voit pas ! Venons découvrir ce monde invisible et si important pour notre vie.

Conférence de Daniel MILAN

Dans la limite des places disponibles.Tout public

0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03



