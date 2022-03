Conférence « Les merveilles de la géométrie des lettres de l’alphabet » Hendaye, 11 juin 2022, Hendaye.

Conférence « Les merveilles de la géométrie des lettres de l’alphabet » Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-06-11 – 2022-06-11 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Par Etienne Ghys.

Réservation obligatoire.

Pendant des siècles, les copistes écrivaient des livres à la main. En 1455, Gutenberg a tout bousculé et on a commencé à fondre des caractères en plomb. Avant de les fondre, il fallait les dessiner. Les graveurs les plus célèbres de la Renaissance ont modifié la forme des lettres pour qu’elles soient lisibles et jolies.

Ils ont utilisé les outils dont ils disposaient : des règles et des compas. Il y a quarante ans, tout a basculé avec l’explosion de l’informatique.

Comment dessiner les caractères d’imprimerie en respectant le magnifique travail des artistes de la Renaissance ?

Cet exposé sera un très rapide survol de l’histoire de la typographie vue par un géomètre.

Pour information, cette conférence s’intègre dans un cycle de conférences de l’Académie des Sciences.

Prochaine date : 8 octobre.

+33 5 59 20 04 51

Etienne Ghys

