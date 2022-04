Conférence les Mercredis d’Endoume Marseille 7e Arrondissement, 27 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Conférence les Mercredis d’Endoume Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement

2022-04-27 – 2022-04-27 Malmousque Chemin De la Batterie des Lions

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les microorganismes peuvent percevoir leur environnement et s’adapter à leurs fluctuations grâce à différents systèmes de senseurs dédiés à toutes sortes de signaux physico-chimiques. Le champ magnétique terrestre ne fait pas exception à la règle, et certains microorganismes ont élaboré des organites et des stratégies écologiques afin de l’exploiter et s’en servir pour naviguer dans les milieux aquatiques.



Cette conférence vous immergera dans le monde des microorganismes magnétotactiques et de l’ensemble des nano-minéraux qu’ils sont capables de synthétiser.

Conférence scientifique grand public sur les microorganismes qui utilisent le champ magnétique terrestre pour s’orienter et se déplacer

carole.borchiellini@imbe.fr +33 6 17 09 86 43

Les microorganismes peuvent percevoir leur environnement et s’adapter à leurs fluctuations grâce à différents systèmes de senseurs dédiés à toutes sortes de signaux physico-chimiques. Le champ magnétique terrestre ne fait pas exception à la règle, et certains microorganismes ont élaboré des organites et des stratégies écologiques afin de l’exploiter et s’en servir pour naviguer dans les milieux aquatiques.



Cette conférence vous immergera dans le monde des microorganismes magnétotactiques et de l’ensemble des nano-minéraux qu’ils sont capables de synthétiser.

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de MarseilleProvence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille