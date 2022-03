Conférence Les Mercredis d’Endoume Marseille 7e Arrondissement, 30 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Conférence Les Mercredis d’Endoume Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement

2022-03-30 – 2022-03-30 Malmousque Chemin De la Batterie des Lions

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Le marégraphe présente deux atouts essentiels : c’est un monument historique (il a été construit pour fixer l’origine des altitudes françaises

continentales et il abrite un instrument unique au monde) et c’est un observatoire moderne du niveau de la mer (il participe aujourd’hui au suivi et à la compréhension de l’un des nombreux effets des changements climatiques : l’élévation très rapide du niveau moyen des mers).



Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la station marine d’Endoume.

Cette conférence abordera l’intérêt patrimonial très fort du marégraphe, son utilité actuelle “d’oeil sur les changements climatiques” et l’activité de l’association « Les amis du marégraphe de Marseille .

carole.borchiellini@imbe.fr +33 6 17 09 86 43

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement

