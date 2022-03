Conférence “Les médicaments” par Ugo Carrere Saint-Pée-sur-Nivelle, 22 avril 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Conférence “Les médicaments” par Ugo Carrere Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-04-22 – 2022-04-22

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

Une introduction avec un bref historique du médicament dans l’histoire de l’humanité, et la définition de ce qu’est réellement un médicament ; Une deuxième partie sur le processus de vie d’un médicament de sa conception à sa commercialisation, en parlant des laboratoires, du cadre juridique, des instances officielles, et des pharmaciens, en précisant le rôle et les responsabilités de chacun. ; Une troisième et dernière partie sur les scandales sanitaires autours du médicament : Vaccin, Homéopathie, Génériques, Médiator, Lévothyrox. Rependre un peu les « fake news » qu’il y a autour de ces affaires et éclaircir tout ça.

Pass sanitaire ou test PCR de – de 24 heures obligatoires. N’oubliez pas vos masques

