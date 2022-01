Conférence – « Les Médecines Populaires » La Fouillade La Fouillade, 4 février 2022, La FouilladeLa Fouillade.

2022-02-04 – 2022-02-04

7 route d’occitanie Salle des Bruyères La Fouillade Durée : 1h30.

Public Adulte.

Héritière d’une médecine savante qui remonte à l’Antiquité et de traditions de provenances diverses, la médecine populaire est encore bien présente en milieu rural. Christian-Pierre Bedel évoque ses usages et son importance à travers les témoignages qu’il a recueilli dans le cadre des opérations « al canton ».

Informations pratiques :

. Animations gratuites et ouvertes à tous, organisées dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.. Réservations conseillées en raison des jauges limitées.

« Les rendez-vous santé et ruralité ». Intervenant Christian-Pierre BEDEL, fondateur de l’Institut Occitan de l’Aveyron.

mediatheque-lafouillade@ouestaveyron.fr +33 5 65 29 75 02 http://mediatheque.lafouillade.fr/search.php?action=Accueil

OT Villefranche-Najac

