Conférence « Les marins d’autrefois »

Le Havre Port Center, le samedi 18 septembre à 18:00

Les Journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion d’apprécier, pour son dernier week-end dans les locaux du LH Port Center, l’exposition « Les Marins d’a-bord ». Les regards et interprétations des photographes Laure BOYER, Éric HOURI, Roger LEGRAND, Ségolène LE MONTAGNER, Lucie MACH, des réalisateurs Nikos DJAIL, Christophe GUÉRIN, de l’artiste sonore Jean-Guy COULANGE, de la sculptrice Cécile RAYNAL, des plasticiens Daniel MAYAR et Amanda PINTO DA SILVA y révèlent les vies des marins au long cours. Afin de narrer la vie des navigateurs d’autrefois, Le Havre Port Center accueille, le samedi 18 septembre à 18 h, French Lines & Compagnies et Le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre pour vous présenter, à travers leurs collections respectives, le quotidien de ces marins en quête d’aventures et de découvertes…

Sur inscription via www.lehavreportcenter.com, 69 places assises disponibles et 2 PMR

Le Havre Port Center Chaussée John Kennedy, 76600 le Havre Le Havre Saint-François Seine-Maritime



2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00